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Российские войска уничтожили командный пункт 47-й мехбригады ВСУ

МО: ВС РФ уничтожили командный пункт 47-й мехбригады ВСУ

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Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы России уничтожили командный пункт одной из бригад украинских войск. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнило ведомство, пункт командования 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось ликвидировать благодаря слаженной работе артиллерии, ракетных войск, операторов беспилотников и авиации.

Также за минувшие сутки российские войска уничтожили установку РСЗО HIMARS возле Константиновки, склады топлива на аэродромах Староконстантинов и Канатово. Кроме того, были ликвидированы личный состав и техника ВСУ в 132 районах.

Отмечается также, что в ДНР, ЛНР, а также в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях был сбит 91 украинский беспилотный летательный аппарат. Помимо этого, средства ПВО сбили два истребителя МиГ-29 и один Су-25 ВСУ.

Украинские дроны также уничтожили над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

Ранее разведчикам ВДВ на передовых позициях вручили госнаграды.

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