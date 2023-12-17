Херсонский губернатор утверждает, что наемников на стороне ВСУ стало меньше

Иностранных наемников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), становится меньше. Об этом заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Их стало меньше однозначно. Но все равно много», — сказал Сальдо, не назвав источник своей информации.

По его словам, наемников стало меньше, потому что они поняли, что с войсками РФ «нельзя воевать даже за большие деньги без идеи», так как у них нет идей, и есть только обещанные им выплаты.

Иностранные наемники не хотят рисковать жизнью даже «за очень большие деньги».

До этого американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM) заявлял, что Украина пытается вербовать зарубежных наемников. По его данным, потребность в иностранном персонале возросла из-за «огромных потерей», особенно, после контрнаступления.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.