Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Херсонский губернатор утверждает, что наемников на стороне ВСУ стало меньше

Сальдо заявил, что иностранных наемников в ВСУ стало меньше, но все равно много

close
100%
Kuba Stezycki/Reuters

Иностранных наемников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), становится меньше. Об этом заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Их стало меньше однозначно. Но все равно много», — сказал Сальдо, не назвав источник своей информации.

По его словам, наемников стало меньше, потому что они поняли, что с войсками РФ «нельзя воевать даже за большие деньги без идеи», так как у них нет идей, и есть только обещанные им выплаты.

Иностранные наемники не хотят рисковать жизнью даже «за очень большие деньги».

До этого американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM) заявлял, что Украина пытается вербовать зарубежных наемников. По его данным, потребность в иностранном персонале возросла из-за «огромных потерей», особенно, после контрнаступления.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами