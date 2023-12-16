Армия обороны Израиля зафиксировала ракетные пуски со стороны Ливана

Израильские военные зафиксировали пуски ракет со стороны Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

В публикации указано, что за последние несколько часов войска еврейского государства зафиксировали сразу несколько ракетных пусков. На этом фоне подразделениям ЦАХАЛ пришлось принять ответные меры, уточнили в пресс-службе.

«ЦАХАЛ отреагировал артиллерийским огнем в сторону Ливана», — говорится в заявлении.

Кроме того, экипажам израильских истребителей было поручено нанести удары по объектам движения «Хезболла» на территории соседней страны. В частности, авиация еврейского государства атаковала принадлежавшие организации пусковые установки и военные комплексы.

15 декабря пресс-служба Армии обороны Израиля также сообщила, что военные страны поразили несколько объектов движения «Хезболла» в Ливане. Как уточнялось в заявлении, решение о проведении операции с участием самолетов ЦАХАЛ было принято в связи с ракетными пусками с территории соседнего государства.

Ранее в США заявили о недовольстве ударами израильских войск по армии Ливана.