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Депутат Бут рассказал, какое будущее ждет поставляемое Украине оружие

Депутат Виктор Бут: поставляемое Украине оружие рано или поздно окажется в США

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Оружие, которое Украина получает от союзников и партнеров, рано или поздно окажется и в США. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил депутат Ульяновского заксобрания Виктор Бут.

«Это не просто растекание оружия, которое они поставляют на Украину различным криминальным и террористическим группировкам, оно рано или поздно появится в самих США», — сказал парламентарий.

Он заверил, что сейчас даже мексиканские наркокартели активно раскупают продаваемое украинскими Вооруженными силами оружие и боеприпасы.

По словам Бута, американская политика, нацеленная на то, чтобы украинцы расправлялись с русскими, чревата серьезными последствиями.

«Не сей ветер, пожнешь бурю», — предупредил депутат.

В октябре Виктор Бут заявлял, что Соединенные Штаты со временем прекратят помогать Киеву в связи с регулярным экономическим и репутационным ущербом Вашингтону со стороны Украины.

Виктор Бут известен тем, что в апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил его к 25 годам лишения свободы по обвинению в торговле оружием, в поддержке терроризма через сотрудничество с группировкой Революционные вооруженные силы Колумбии и др.

В декабре 2022 года Бута, который на тот момент отсидел больше 12 лет в американской тюрьме, обменяли на гражданку США, баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за хранение и контрабанду наркотиков.

Ранее советник президента Джо Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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