В Херсонской области сообщили о сбитии 12 украинских беспилотников

Над Геническим муниципальным округом Херсонской области вечером 15 декабря сбили не менее 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и шесть ракет, предположительно, от комплексов С-200. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Как рассказали силовики, это произошло в период с 21:30 по 23:55 мск.

Информации о пострадавших и разрушениях в результате атак не поступало.

Накануне вечером херсонский губернатор Владимир Сальдо сообщал, что Генический округ находился под сильным ракетным обстрелом со стороны украинских войск.

Ночью 16 декабря украинские БПЛА атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области.

15 декабря сообщалось, что в районе города Алешки в Херсонской области беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали автомобиль с россиянами и приехавших им на помощь врачей.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.