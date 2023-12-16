Российские десантники при помощи «Ланцетов» уничтожили РЛС под Херсоном

Российские подразделения ВДВ России смогли уничтожить радиолокационную станцию и буксируемую гаубицу Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра. Об этом говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

«Российские десантники «Ланцетами» вывели из строя и уничтожили станцию РЛС, самоходную установку М109 Paladin и буксируемую гаубицу западного производства с тягачом и расчетом на правом берегу Днепра в Херсонской области», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что перед тем, как десантники уничтожили технику врага они обнаружили ее при помощи разведывательных беспилотников.

Ранее российские десантники при помощи квадрокоптеров уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины возле села Вербовое в Запорожской области. Как рассказали в ведомстве, подразделения беспилотной авиации Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ в ходе военной операции активно применяют квадрокоптеры со сбросами для уничтожения живой силы ВСУ в районе населенного пункта Вербовое.

По данным Минобороны, после запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами его оператор определил в качестве цели экипаж подбитой украинской БМП и личный состав, который перемещался вдоль опорного пункта по траншеям.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.