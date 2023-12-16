Путин заявил о развитии в России стратегических сил сдерживания

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Российская Федерация развивает свои стратегические силы сдерживания. Соответствующее заявление он сделал на встрече с руководством Государственной думы и лидерами фракций, которая прошла 15 декабря, передает РИА Новости.

«Стратегические силы сдерживания развиваем», — сказал глава государства.

До этого Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что у России есть больше ядерного оружия, чем у стран НАТО.

По его словам, государствам Североатлантического альянса известно об этом. Они, как указал российский лидер, все время «склоняют» РФ к тому, чтобы Москва начала переговоры по сокращению ядерного оружия.

«Хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят», — добавил он.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Россия может прибегнуть к ядерному оружию только при чрезвычайных условиях и только в оборонительных целях.

Ранее Путин оценил возможность применения ядерного оружия против России.