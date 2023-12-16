Белоруссия прекратила действие еще одного соглашения с Украиной

Белоруссия вышла из соглашения с Украиной о совместном контроле в контрольно-пропускных пунктах на границе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Украины об организации совместного контроля в пунктах пропуска на белорусско-украинской государственной границе, подписанного в Киеве 14 декабря 1995 года», — указано в документе.

Решение было принято из-за того, что украинская сторона допустила существенное нарушение этих договоренностей.

До этого стало известно, что Украина выделит полосу шириной до двух километров для создания оборонительных сооружений на границе с Россией и Белоруссией.

Отмечается, что участки шириной до 2 км передаются в постоянное пользование войсковым частям Госпогранслужбы для строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, приграничных знаков, а также коммуникаций.

До этого ВСУ начали устанавливать «зубы дракона» на границе с РФ и Белоруссией.