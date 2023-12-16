Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Белоруссия прекратила действие еще одного соглашения с Украиной

Белоруссия вышла из соглашения с Украиной о совместном контроле в КПП на границе

close
100%
Global Look Press

Белоруссия вышла из соглашения с Украиной о совместном контроле в контрольно-пропускных пунктах на границе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Украины об организации совместного контроля в пунктах пропуска на белорусско-украинской государственной границе, подписанного в Киеве 14 декабря 1995 года», — указано в документе.

Решение было принято из-за того, что украинская сторона допустила существенное нарушение этих договоренностей.

До этого стало известно, что Украина выделит полосу шириной до двух километров для создания оборонительных сооружений на границе с Россией и Белоруссией.

Отмечается, что участки шириной до 2 км передаются в постоянное пользование войсковым частям Госпогранслужбы для строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, приграничных знаков, а также коммуникаций.

До этого ВСУ начали устанавливать «зубы дракона» на границе с РФ и Белоруссией.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами