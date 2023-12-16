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Посол отверг возможность «новогоднего» перемирия в секторе Газа

Посол Израиля Бен-Цви заявил, что «новогоднего» перемирия в секторе Газа не будет

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Посол Израиля в России Александр Бен-Цви заявил, что «новогоднего» перемирия в секторе Газа не будет. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, не думаю, что перемирие будет. Потому что у нас есть две задачи, о которых я всегда повторяю. Это уничтожение террористических структур ХАМАС и освобождение всех наших заложников. Так что эти две задачи мы должны выполнить. К тому же ни мы, ни ХАМАС не празднуем Рождество в это время. Новый год наш тоже в сентябре. И вообще это не причина, чтобы прекратить какие-то военные операции», — заявил Бен-Цви.

До этого посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль заявил, что палестинцы не покинут свою землю и надеются на поддержку и помощь со стороны других арабских государств и мусульман по всему миру.

Он заявил, что палестинцы будут продолжать борьбу за свои права на жизнь на территории анклава.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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