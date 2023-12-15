Российские военные за неделю уничтожили несколько арсеналов и мест хранения боеприпасов ВСУ

Вооруженные силы России (ВСУ РФ) за неделю нанесли 40 групповых ударов по важным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам размещения вражеских военных. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, с 9 по 15 декабря российские военные с помощью высокоточного оружия и беспилотников ударили по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника.

До этого стало известно, что ВСУ за минувшие сутки выпустили более 30 снарядов по селам Берестовое и Новоегоровка.

12 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за день украинские военные более 20 раз обстреляли территорию региона. По его словам, всего атакам подверглись шесть населенных пунктов.

В тот же день Министерство обороны РФ заявило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Белгородской областью тактическую ракету «Точка-У». Согласно информации военного ведомства, бойцы ВСУ пытались с ее помощь нанести удар по российским объектам.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.