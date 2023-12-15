В Белом доме раскрыли отношение к решению Израиля оккупировать Газу

В Соединенных Штатах не считают, что для Израиля выгодно оккупировать Газу в течение длительного времени. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РИА Новости.

«Мы не считаем, что Израилю есть смысл оккупировать Газу в течение долгого времени», – сказал Салливан в ходе пресс-конференции во время посещения Израиля.

Советник президента США Джо Байдена также отметил, что власти Израиля не имеют долгосрочного плана оккупации Газы, они собираются передать управление Газой палестинцам.

С середины декабря Соединенные Штаты пытаются убедить Израиль снизить интенсивность боев в секторе Газа и перейти к более точечным операциям.

Джо Байден призывал Израиль «аккуратнее» воевать в секторе Газа.

При этом в США осудили применение Израилем неуправляемых бомб в Газе.

Ранее сообщалось, что Израиль неохотно принимает советы США по операции в Газе.