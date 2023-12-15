Российские артиллеристы не дают ВСУ продвигаться на Южно-Донецком направлении. Об этом ТАСС сообщил российский военнослужащий с позывным «Михей».

Боец рассказал, что в составе группировки «Восток» он с боевыми товарищами сражается под Угледаром, а на вооружении у них стоят минометы калибра 82 мм и 120 мм.

«Попадания отличные, бьем точно по целям. Мы противника давим, закидываем минами. Для продвижения у них никаких шансов нет», — заявил «Михей».

По словам бойца, российские минометчики являются желанной целью для противника, поэтому расчеты постоянно ведут работу над маскировкой своих позиций.

До этого пленный боец ВСУ Иван Матвиенко рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.

По словам Матвиенко, в боях под Работино из 48 отправленных в контрактаку человек до конца третьих суток смогли дожить только пять человек. За три же месяца, рассказал боец, из его 200 сослуживцев по роте остались живы не более десяти человек.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.