Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский солдат рассказал об успехах российских артиллеристов

Российские артиллеристы не дают ВСУ продвигаться на Южно-Донецком направлении

close
100%
РИА Новости

Российские артиллеристы не дают ВСУ продвигаться на Южно-Донецком направлении. Об этом ТАСС сообщил российский военнослужащий с позывным «Михей».

Боец рассказал, что в составе группировки «Восток» он с боевыми товарищами сражается под Угледаром, а на вооружении у них стоят минометы калибра 82 мм и 120 мм.

«Попадания отличные, бьем точно по целям. Мы противника давим, закидываем минами. Для продвижения у них никаких шансов нет», — заявил «Михей».

По словам бойца, российские минометчики являются желанной целью для противника, поэтому расчеты постоянно ведут работу над маскировкой своих позиций.

До этого пленный боец ВСУ Иван Матвиенко рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.

По словам Матвиенко, в боях под Работино из 48 отправленных в контрактаку человек до конца третьих суток смогли дожить только пять человек. За три же месяца, рассказал боец, из его 200 сослуживцев по роте остались живы не более десяти человек.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами