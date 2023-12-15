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Боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня

Пленный боец ВСУ Матвиенко рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня

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Станислав Красильников/РИА Новости

Пленный боец ВСУ Иван Матвиенко рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Матвиенко, в боях под Работино из 48 отправленных в контрактаку человек до конца третьих суток смогли дожить только пять человек. За три же месяца, рассказал боец, из его 200 сослуживцев по роте остались живы не более десяти человек. Отмечается, что соединение проходило обучение в Великобритании, которое, однако, длилось только один месяц.

До этого Минобороны РФ сообщило об огневом поражении бригады ВСУ в Запорожской области.

В Минобороны указали, что поражение было нанесено «умелыми и слаженными действиями» подразделений группировки войск Российской Федерации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, а также ударами авиации.

В министерстве уточнили, что в результате этого ВСУ потеряли до 55 солдат, кроме того, были уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.

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