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Дания представит пакет военной помощи Украине на три года

Дания решила выделить пакет военной помощи Киеву на $1 млрд на три года

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Depositphotos

Дания намерена предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 7 миллиардов крон (более 1 миллиарда долларов) на протяжении трех лет, сообщает газета Politiken, ссылаясь на правительство страны.

По информации властей, это уже 14-й пакет помощи Киеву. Кроме того, Копенгаген выделит 1,75 миллиарда крон (более 253 миллионов долларов) для прямой закупки продукции от датской промышленности для Украины, добавили в правительстве.

«Средства для промышленности будут выделены из «Фонда Украины» в размере 1 миллиарда крон (более 144 миллионов долларов) в 2024 году, 500 миллионов крон (более 72 миллионов долларов) в 2025 году и 250 миллионов крон (более 36 миллионов долларов) в 2026 году, с возможностью дальнейшего финансирования», — говорится в заявлении датских властей.

До этого Украина получила от Германии вторую систему ПВО Patriot. Отмечается, что, помимо установки, Украине передали снаряды. Также за последнюю неделю были переданы девять вездеходов Bandvagn 206, семь грузовиков Zetros и около 50 тысяч патронов.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.

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