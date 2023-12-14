Хуситы заявили об ударе беспилотником по судну датской Maersk

Представитель хуситского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об ударе группировки по направлявшемуся в Израиль контейнеровозу компании Maersk Gibraltar. Его слова приводит ТАСС.

Сообщается, что судно было успешно атаковано беспилотником.

До этого неизвестные высадились на подавшем сигнал бедствия судне к востоку от Сомали.

«Управление морских торговых операций Великобритании получило сообщение о сигнале бедствия, услышанном на очень высоких частотах, от судна, на которое высадились неизвестные лица. <..> Власти ведут расследование», — сообщили в управлении.

Корабль находится примерно в 1,296 тыс. км к востоку от города Босасо в Сомали.

11 декабря хуситы в очередной раз атаковали коммерческое судно с территории Йемена. По проходящему через Баб-эль-Мандебский пролив судну была запущена противокорабельная крылатая ракета. Помощь экипажу корабля оказал эсминец ВМС США Mason.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.