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ВС Грузии получили первую партию дронов местного производства

МО Грузии: ВС страны получили первую партию дронов собственного производства

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Sputnik/РИА «Новости»

Министерство обороны Грузии получило первую партию беспилотных летательных аппаратов собственного производства, вместе с тем им были предоставлены американские радары. Об этом сообщает оборонное ведомство страны.

«Силы обороны Грузии получили беспилотные летательные аппараты, произведенные на совместном с Польшей предприятии «Дельта — ВБ» и многофункциональные радарные системы американского производства», – говорится в сообщении.

На полигоне Вазиани состоялись учения, на которых присутствовали министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили, официальные лица оборонного ведомства и члены парламентского большинства.

Там состоялись испытательные полеты дронов-камикадзе Warmate и разведывательных беспилотников FlyEye. Кроме того, были продемонстрированы стационарные и мобильные сухопутные радары.

До этого в Евросоюзе пообещали Грузии поддержку и защиту.

Ранее в Грузии выразили надежду на помощь ЕС в «мирной реинтеграции» Абхазии и Южной Осетии.

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