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Путин рассказал о поддержке бойцов СВО на Украине

Путин предложил расширить контроль фонда «Защитники Отечества»

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Официальный канал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции

Президент России Путин на пресс-конференции по итогам года предложил расширить контроль фонда «Защитники Отечества» за выделяемыми средствами, в том числе на реабилитацию бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.

«Фонд поддержки бойцов СВО работает хорошо», — отметил глава государства.

По его информации, российское Министерство обороны доложило, что процедуры в отношении пострадавших в зоне проведения спецоперации могут решаться в пунктах реабилитации, то есть не нужно возвращаться в военную часть за документами.

Российский лидер заявил, что власти страны приветствуют и не собираются ограничивать частную помощь военнослужащим на передовой, но на 99% ее направляет государство.

До этого Путин назвал число уничтоженной бронетехники с начала контрнаступления ВСУ. По его словам, Вооруженные силы России уничтожили 747 танков и почти 2,3 тыс. различных бронемашин ВСУ с начала украинского контрнаступления.

Ранее Путин оценил рост ВВП в 2023 году.

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