Путин спросил, зачем Украина уничтожает элитные штурмовые отряды

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции задался вопросом, почему украинские власти «пихают людей на истребление», на «плацдарм» на левом берегу Днепра.

По словам главы государства, Вооруженные силы Украины теряют десятки военнослужащих в населенных пунктах, в то время как у России потери санитарные.

Президент рассказал, как украинские военные попали в Крынках в огневой мешок, они пытались прорваться на левый берег Днепра. В зоне спецоперации, добавил Путин, Украина теряет не просто солдат, а элиту, штурмовые отряды.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным».

Как рассказал ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российский лидер готовился к мероприятию с вечера 12 декабря.

По словам представителя Кремля, все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, будут обработаны представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ). Песков заверял, что каждый, кто поставил предметный вопрос, получит на него ответ в виде информации или в виде необходимых действий для решения проблемы.

Ранее сообщалось, что в Москве перекроют часть улиц из-за выступления президента.