Путин заявил, что добровольцы должны быть поставлены в одни условия с военными

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что все добровольцы специальной военной операции должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия с военными.

Глава государства подчеркнул, что все, «кто с оружием в руках защищает Родину», должны быть поставлены в одинаковые условия.

Президент добавил, что накануне обсуждал с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и зампредом правительства Татьяной Голиковой вопросы поддержки участников спецоперации, возможно, придется принимать изменения в законодательство.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным».

Как рассказал ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российский лидер готовился к мероприятию с вечера 12 декабря.

По словам представителя Кремля, все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, будут обработаны представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ). Песков заверял, что каждый, кто поставил предметный вопрос, получит на него ответ в виде информации или в виде необходимых действий для решения проблемы.

Ранее сообщалось, что в Москве перекроют часть улиц из-за выступления президента.