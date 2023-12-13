Систему Patriot, переданную Украине, введут в строй до конца года

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что до конца 2023 года будет введена в эксплуатацию вторая система Patriot, которую Германия передала Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вторая система ПВО Patriot из Германии будет введена в эксплуатацию на Украине уже в этом году», — сообщил Шольц.

Ранее сообщалось, что правительство Германии объявило о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут 28 танков Leopard. Согласно перечню, германские власти передадут Киеву 10 танков Leopard 1A5, 18 танков Leopard 2A6, восемь гусеничных вездеходов Bandvagn 206, 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder, 138 пулеметов для танков Leopard 2 и БМП Marder, 54 бронетранспортера (БТР) M113 и 50 бронеавтомобилей MRAP. Помимо того, Берлин направит Украине запчасти и боеприпасы к вышеуказанным машинам со складов бундесвера.

По информации бундесвера, в пакет военной помощи Украине войдут средства противовоздушной обороны (ПВО). В их числе: 40 зенитных самоходных установок (САУ) Gepard, радары TRML, две ПВО IRIS-T, зенитно-ракетная установка (ЗРК) Patriot. Отмечается, что в списке указаны также пакеты оборонной помощи по артиллерии и логистике.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.