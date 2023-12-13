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Американский космический самолет пролетит над приполярными регионами России

ArsTechnica: корабль X-37B ВВС США пролетит над приполярными регионами России

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Global Look Press

Многоразовый беспилотный космический корабль X-37B Военно-воздушных сил (ВВС) США, запуск которого запланирован на эту неделю, пролетит над приполярными регионами России. Такое предположение высказал эксперт Марко Лангбруко.

По его данным, X-37B удастся вывести на эллиптическую орбиту с высотой в десятки тысяч миль над поверхностью Земли.

О запуске корабля X-37B стало известно накануне. Телеканал CNN сообщил, что космический самолет выведет на орбиту ракета SpaceX Falcon Heavy.

В этот раз многоразовый космический самолет выйдет на свою седьмую экспериментальную миссию.

ВВС США предоставили несколько деталей о целях этой беспилотной миссии. Среди исследований на борту будет эксперимент NASA, направленный на поиск способов обеспечения жизнеобеспечения астронавтов в будущих межпланетных миссиях.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.

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