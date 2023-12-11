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Путин рассказал об особенностях подводных лодок класса «Ясень М»

Путин: подводные лодки класса «Ясень М» могут бить по береговым объектам

Президент России Владимир Путин заявил на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III», что многоцелевые атомные подводные лодки класса «Ясень-М» обладают грозным оружием. Его слова приводит РИА Новости.

«Они оснащены высокоточными ракетами большой дальности и могут наносить удары как по надводным целям, так и по береговым объектам», — заявил глава государства.

Также Владимир Путин заявил, что ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» значительно превосходят другие корабли своего класса.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что для усиления Военно-морской мощи России в ближайшие годы на воду спустят три стратегических ракетоносца. Путин уточнил, что в воду будут спущены три стратегических ракетоносца класса «Борей-А».

Ранее Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.

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