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ВС РФ уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области

МО РФ: уничтожен склад боеприпасов в Волчанске Харьковской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщает министерство обороны России.

Склад в районе города Волчанск был уничтожен российской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. Также были поражены военная инфраструктура на аэродроме Кульбакино Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 118-ти районах.

Сегодня сообщалось, что Вооруженные силы Украины потеряли за сутки до 155 человек на Краснолиманском направлении.

До этого стало известно, что ВСУ потеряли до 100 человек при контратаке на Купянском направлении.

Также сегодня несколько взрывов произошло в подконтрольном Украине городе Херсон. Об этом сообщил глава назначенной Киевом городской администрации Роман Мрочко.

Ранее почти половина американцев назвала конфликт на Украине неопасным для США.

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