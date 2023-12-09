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ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 155 человек

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 155 военных

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РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 155 человек на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы 1-й бригады нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества. Также российские военные нанесли поражение живой силе ВСУ в районе населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики. Помимо 155 ликвидированных бойцов, российские войска уничтожили две боевые бронированные машины и три автомобиля.

9 декабря стало известно, что ВСУ потеряли до 100 человек при контратаке на Купянском направлении.

Перед этим сообщалось, что российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 уничтожили замаскированные позиции Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

До этого российские танкисты нанесли удар по месту скопления техники ВСУ на Купянском направлении, успешно уничтожив заданные цели.

Ранее в МО РФ рассказали об уничтожении украинских БТР и миномета.

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