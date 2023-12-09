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Стало известно, как долго продлится операция Израиля в Хан-Юнисе на юге Газы

Axios: интенсивные боевые действия Израиля в Хан-Юнисе продлятся еще 3-4 недели

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Ohad Zwigenberg/AP

Интенсивные боевые действия армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) городе Хан-Юнис на юге сектора Газа продлятся еще три-четыре недели. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства обороны Израиля.

По словам собеседника портала, операция в Хан-Юнисе, где, по предположению израильских властей, прячется руководство радикального палестинского движения ХАМАС, только началась. Отмечается, что США не обозначают Израилю четких дат для конца операции, но указывают на то, что времени мало и необходимо завершить боевые действия как можно скорее и с меньшими потерями среди гражданского населения.

Командующий южной группировкой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал Ярон Финкельман 5 декабря заявлял, что израильские военные достигли центра города Хан-Юнис.

Также катарский телеканал Al Jazeera заявил, что ЦАХАЛ потребуется как минимум три-четыре недели для операции в Хан-Юнисе, а затем еще три-четыре недели, чтобы завершить «первый этап» войны.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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