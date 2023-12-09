Вооруженные силы России поразили три бригады ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука.

«В районе Серебрянского лесничества действиями подразделений мотострелкового соединения при поддержке огня артиллерии нанесено поражение штурмовой группе 5-й бригады Национальной гвардии Украины. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад», — сообщил Савчук.

Он уточнил, что удары были нанесены в районе Червоной Дибровой и Григоровки, а общие потери всех украинских подразделений составили до 290 военнослужащих.

До этого российские войска группировки «Юг» уничтожили две бронемашины, пикап, три автомобиля и 120-миллиметровый миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Астафьева, российские войска атаковали украинские позиции с помощью артиллерии и авиации в районах Григоровки, Новомихайловки и Константиновки.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.