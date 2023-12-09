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ВС РФ уничтожили ударный гексакоптер ВСУ

МО РФ: дрон ВС РФ сбил ударный гексакоптер ВСУ типа «Баба Яга» у Артемовска

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Алексей Майшев/РИА Новости

Квадрокоптер Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ сбил украинский гексакоптер типа «Баба Яга» под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют сельскохозяйственные беспилотники, чтобы сбрасывать крупнокалиберные мины.

Отмечается, что оператор БПЛА после проведения воздушной разведки заметил украинский ударный гексакоптер, который возвращался в расположение ВСУ после сброса мин.

«Оператор российского БПЛА принял решение сбить гексакоптер ВСУ. После набора высоты его БПЛА зашел на удобную траекторию и протаранил сверху вражеский беспилотник, упавший на нашей территории», — пояснили в ведомстве.

Группа десантников подобрала аппарат и доставила его в расположение для изучения.

До этого военнослужащие Центрального Военного Округа (группировка войск «Центр») рассказали РИА Новости, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно увеличили применение FPV-дронов на Краснолиманском направлении.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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