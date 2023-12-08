В США рассказали о важной детали во время визита Путина на Восток

Истребители Су-35, сопровождавшие борт президента Российской Федерации Владимира Путина во время визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию, показали мощь России. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Автор публикации считает, что сопровождение истребителями Су-35 «продемонстрировало силу России», ведь самолеты имеют значительную дальность полета, чем любой другой класс западных истребителей.

В публикации отмечается, что прибытие в регион российских Су-35 было воспринято как сигнал о начавшемся геополитическом сдвиге.

До этого обозреватель Харрисон Касс заявил, что российский сверхзвуковой истребитель поколения 4++ Су-35С, показавший себя в ходе специальной военной операции (СВО), превосходит все самолеты, имеющиеся на вооружении ВСУ.

По словам эксперта, превосходство Су-35С над украинскими самолетами является одной из причин, по которым Киев требует от своих западных партнеров передать им новые истребители, такие как F-16.

Касс отметил, что Россия не является главным конкурентом Соединенных Штатов в аэрокосмической отрасли, однако российские истребители нового поколения могут «заставить Америку задуматься».

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.