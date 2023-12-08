Израиль сообщил о запусках ракет из Ливана и Сирии

Израиль перехватил ракеты, выпущенные с территории Ливана и Сирии. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«После сообщения о сиренах, прозвучавших в городе Буката на севере Израиля, были идентифицированы два запуска с территории Сирии. Ракеты прилетели в пустырь. Кроме того, было обнаружено несколько запусков из Ливана в районы Штулы, Малкии и Зарита на севере Израиля, а потом в районе Зарита на севере Израиля снова прозвучала воздушная тревога после запуска с территории Ливана», — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что ЦАХАЛ ведет ответный огонь по местам запуска ракет.

До этого авиация Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы» на территории Ливана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса» и тысячи вооруженных сторонников движения проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только 21 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.