Белый дом обвинил республиканцев в сломе системы из-за голосования по Украине

В Белом доме считают, что республиканцы сломали систему обсуждения законопроектов, противодействуя принятию программы военной помощи Украине, требуя внести в этот проект защиту границ США. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

«Республиканцы говорят о реформах в сфере миграции, охране границы. Президент с первого дня продвигал подходы в этой сфере, предлагал всесторонне законодательство, чтобы начать переговоры. Три года прошло, они не продвигаются добросовестно, не пытаются найти решение. Система сломана. Мы хотим найти настоящее решение, президент говорит о том, что хочет найти настоящее решение, но где добросовестность», — возмущается Жан-Пьер.

Она назвала президента США Джо Байдена «лидером мира» в контексте того, какую он ведет миграционную политику.

До этого в Белом доме отвергли условия республиканцев для продолжения помощи Украине.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.