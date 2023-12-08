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Белый дом обвинил республиканцев в сломе системы из-за голосования по Украине

В Белом доме считают, что республиканцы сломали систему обсуждения законопроектов

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Evan Vucci/AP

В Белом доме считают, что республиканцы сломали систему обсуждения законопроектов, противодействуя принятию программы военной помощи Украине, требуя внести в этот проект защиту границ США. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

«Республиканцы говорят о реформах в сфере миграции, охране границы. Президент с первого дня продвигал подходы в этой сфере, предлагал всесторонне законодательство, чтобы начать переговоры. Три года прошло, они не продвигаются добросовестно, не пытаются найти решение. Система сломана. Мы хотим найти настоящее решение, президент говорит о том, что хочет найти настоящее решение, но где добросовестность», — возмущается Жан-Пьер.

Она назвала президента США Джо Байдена «лидером мира» в контексте того, какую он ведет миграционную политику.

До этого в Белом доме отвергли условия республиканцев для продолжения помощи Украине.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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