Бойцы «Ахмата» взорвали вышку связи в Белгородской области

Бойцы чеченского батальона «Запад-Ахмат» взорвали вышку связи в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России и группа «Аида» спецназа «Ахмат» вновь демонстрируют нам успехи, достигнутые в зоне своей ответственности. Первые лишили противника связи, поразив точным залпом вышку ретранслятора в Белгородской области», — написал Рамзан Кадыров.

Также Кадыров поблагодарил командиров Апты Алаудинова и Рустама Агуева за грамотную организацию спецопераций, которые позволяют решать боевые задачи без потерь личного состава.

2 декабря Рамзан Кадыров поблагодарил заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева за высокую оценку действий властей Чечни в ходе специальной военной операции.

В конце ноября Кадыров заявил о готовности трех тысяч чеченских бойцов отправиться в зону СВО.

Ранее Кадыров высказался об отношениях России с ОАЭ и Саудовской Аравией.