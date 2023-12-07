Российские военные отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении в районе Клещеевки. Об этом сообщает министерство обороны России.

Подразделение «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ. В ведомстве заявили, что потери украинцев составили до 175 военных. Кроме того ВСУ потеряли три боевые бронированные машины и два автомобиля. Также бойцы российской армии поразили самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» производства США, две самоходные артиллерийские установки «Акация», САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30 и орудие М119 американского производства.

Сегодня, 7 декабря стало известно, что истребители-бомбардировщики Су-34 ВС РФ на Купянском направлении нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины, уничтожив их укрепленные позиции.

Также сообщалось, что артиллеристы гвардейского Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) ликвидировали расчетами гаубиц «Мста-Б» самоходное орудие (САУ) ВСУ зарубежного производства поблизости от Соледара в Бахмутском районе.

Ранее Кильский институт мировой экономики заявил о глобальном сокращении помощи Запада Украине.