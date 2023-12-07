В Воронежской области системы РЭБ перехватили беспилотник

На территории Воронежской области системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был обнаружен и перехвачен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

«Ситуацию в регионе держу под контролем. Благодарен нашим военнослужащим за эффективную работу!» — написал Гусев.

6 декабря Министерство обороны России сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 76 украинских беспилотников, восемь ракет HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM.

Дроны были уничтожены в районах населенных пунктов Ильченково, Новое, Харьково, Мирное, Переможное в Запорожской области; Саги, Раденск — в Херсонской области; Владимировка, Кирилловка — в Донецкой народной республике (ДНР); Белогоровка и Шипиловка — в Луганской народной республике.

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