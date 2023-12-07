Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Воронежской области системы РЭБ перехватили беспилотник

Воронежский губернатор Гусев: системы РЭБ обнаружили и перехватили беспилотник

close
100%
Global Look Press

На территории Воронежской области системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был обнаружен и перехвачен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

«Ситуацию в регионе держу под контролем. Благодарен нашим военнослужащим за эффективную работу!» — написал Гусев.

6 декабря Министерство обороны России сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 76 украинских беспилотников, восемь ракет HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM.

Дроны были уничтожены в районах населенных пунктов Ильченково, Новое, Харьково, Мирное, Переможное в Запорожской области; Саги, Раденск — в Херсонской области; Владимировка, Кирилловка — в Донецкой народной республике (ДНР); Белогоровка и Шипиловка — в Луганской народной республике.

Ранее экс-разведчик США рассказал, чем закончится СВО.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами