Российские летчики продемонстрировали пилотажное мастерство в Абу-Даби

Военные летчики продемонстрировали свое мастерство во время сопровождения самолета президента РФ Владимира Путина, 6 декабря посетившего Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию. Ролик, на котором запечатлен вылет борта номер один из аэропорта города Абу-Даби, в официальном Telegram-канале опубликовало российское министерство обороны.

Сначала на видеозаписи показано, как президентский самолет Ил-96 и сопровождавшие его истребители Су-35С готовятся к вылету. Уже в следующее мгновение можно увидеть взлет истребителей, которые оторвались от земли в максимально тесной группе.

Во время разбега по взлетно-посадочной полосе и в момент взлета расстояние между воздушными судами составляло всего несколько метров. При просмотре видео складывается впечатление, что истребители находятся друг от друга на расстоянии вытянутой руки.

При этом на кадрах заметно, что все Су-35С оснащены ракетами класса «воздух — воздух». Всего на внешней подвеске машин видно четыре снаряда малой и средней дальности.

Также в ведомстве подчеркнули, что кадры были сделаны во время вылета главы государства из Объединенных Арабских Эмиратов. В тот момент российский лидер направлялся в Саудовскую Аравию.

Ранее во Франции обратили внимание на особый прием президента РФ Владимира Путина в Саудовской Аравии.