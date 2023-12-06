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В Пентагоне заявили, что рассчитывают на утверждение запроса о помощи ВСУ

Остин выразил надежду, что конгресс США скоро утвердит запрос о помощи Украине

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Kai Pfaffenbach/Reuters

США надолго с Украиной. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, комментируя задержку в утверждении нового запроса администрации о помощи ВСУ, передает РИА Новости.

«США твердо стоят на стороне народа Украины, мы будем с ними надолго», — заявил Остин.

Глава Пентагона обратил внимание, что рассчитывает на скорое утверждение конгрессом запроса администрации о новой помощи для Киева. По его словам, пакет будет включать дополнительные $50 млрд «через промышленную базу США». То есть, основная часть средств вернется инвестициями «в безопасность Америки».

Остин подчеркнул, что порядка $27 млрд средств из предыдущей помощи Киеву инвестировали в американские штаты в рамках контрактов на производство оружия для Украины. Он отметил, что США и союзники работают над облегчением для украинских солдат производства запчастей для западного вооружения.

6 декабря журналист Такер Карлсон обвинил власти США в уничтожении целого поколения украинцев ради собственных своих целей.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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