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Израильских поселенцев обвинили в ежедневных атаках на палестинцев на Западном берегу

WAFA: израильтяне ежедневно атакуют палестинские поселения на Западном берегу

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Majdi Mohammed/AP

Официальный пресс-секретарь администрации президента Палестины Набиль Абу Рудейне заявил, что Израиль усиливает агрессию в отношении палестинского населения Иерусалима и Западного берега Иордана, и призвал международное сообщество вмешаться, чтобы остановить происходящее. Об этом пишет палестинское агентство WAFA.

По словам Рудейне, израильские поселенцы и вооруженные силы регулярно нападают на палестинские города, поселки и лагеря и совершая полевые казни, в том числе в городе Таммун и лагере Аль-Фараа в Тубасе.

Ответственность за нападение на палестинцев он возложил на США.

«Единственным решением ближневосточного конфликта он назвал прекращение «оккупации» (каких территорией, не уточняется) и признание права палестинского народа на свободу и независимость в соответствии с международным правом.

До этого в США заявили о санкциях за насилие над населением Западного берега Иордана.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее сообщалось, что Западным Берегом Иордана будет ведать ультраправый еврейский ортодокс.

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