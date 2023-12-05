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В Госдуме назвали убийство в рядах ВСУ своих бойцов хоррором

Депутат Госдумы Ивлев назвал убийство артиллерией ВСУ своих бойцов хоррором

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters

Депутат Госдумы от республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что уничтожение артиллерией Вооруженных сил Украины своих же военных, которые отказались воевать за Украину, является хоррором. Об этом он заявил РИА Новости.

«Это какой-то хоррор. Показательное убийство своих же солдат, которые не хотят воевать за киевский режим, направлено на то, чтобы вызвать страх и ужас у личного состава ВСУ, чтобы никто не выходил на частоту «Волги» и не вел переговоры о сдаче в плен», — сказал депутат.

Он считает, что у ВСУ скоро могут появиться заградительные отряды с пулеметами, чтобы бойцы не могли отступить и сдаться в плен.

Ранее сообщалось, что когда украинские военные отступали в 2022 году из села Смоляниново в Луганской народной республике (ЛНР), то лишили жизни у храма троих своих сослуживцев. По словам очевидца, в ночь на 26 февраля раздались выстрелы возле храма. Учитель вместе со священнослужителем стал наблюдать с территории храма, как отступают украинские войска. На их глазах в ГАЗ-66 перегрузили тела двух солдат.

Один из военнослужащих никак не мог завести машину. Сослуживцы его сначала ругали, толкали и били, а затем прозвучал выстрел.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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