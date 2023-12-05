Российские зенитчики сбили два украинских истребителя

Российские силы противовоздушной обороны сбили два истребителя МиГ-29 и один вертолет Ми-8 ВВС Украины. Об этом сообщает министерство обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Широкое Днепропетровской области и Березниговатое Николаевской области», — заявили в Минобороны.

Транспортно-боевой вертолет Ми-8 был сбит в районе поселка Песчаное Харьковской области.

До этого украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что Бельгия намерена передать Украине истребители пятого поколения F-16 только в 2025 году.

Кроме того, главы военных ведомств обсудили подготовку пилотов для управления истребителями F-16. При этом Умеров подчеркнул, что украинские власти высоко ценят «непоколебимую поддержку» со стороны Брюсселя и его «всестороннее участие» в укреплении обороноспособности государства.

Ранее в США признали, что истребители F-16 не дадут Украине превосходства в воздухе.