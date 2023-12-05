Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский военный заявил, что ВСУ нанесли артудар по своим военнослужащим

РИА Новости: ВСУ нанесли удар по 25 украинским бойцам за попытку сдаться в плен

close
100%
Reuters

Украинские войска нанесли артиллерийский удар, которым была уничтожена группа из 25 бойцов Вооруженных сил Украины, планировавших сдаться в плен. Об этом заявляет РИА Новости со ссылкой на заместителя командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным «Купол».

По его словам, украинские войска выходили с ним связь и заявили о желании сдаться в плен, чтобы попасть обратно к своим семьям.

Военный утверждает, что с ними был налажен контакт и обозначено место, куда украинские военные должны были прийти, при этом он считает, что Украине это могло быть невыгодно, поэтому украинская артиллерия нанесла удар по этой группе военнослужащих.

2 декабря посол по особым поручениям по военным преступлениям на Украине МИД РФ Родион Мирошник заявил, что контакты между Россией и Украиной по вопросу обмена пленными продолжаются, но эта работа, по его словам, требует тишины.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий