Российский военный заявил, что ВСУ нанесли артудар по своим военнослужащим

Украинские войска нанесли артиллерийский удар, которым была уничтожена группа из 25 бойцов Вооруженных сил Украины, планировавших сдаться в плен. Об этом заявляет РИА Новости со ссылкой на заместителя командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным «Купол».

По его словам, украинские войска выходили с ним связь и заявили о желании сдаться в плен, чтобы попасть обратно к своим семьям.

Военный утверждает, что с ними был налажен контакт и обозначено место, куда украинские военные должны были прийти, при этом он считает, что Украине это могло быть невыгодно, поэтому украинская артиллерия нанесла удар по этой группе военнослужащих.

2 декабря посол по особым поручениям по военным преступлениям на Украине МИД РФ Родион Мирошник заявил, что контакты между Россией и Украиной по вопросу обмена пленными продолжаются, но эта работа, по его словам, требует тишины.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.