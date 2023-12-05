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Израильские военные ударили по Джебалии в секторе Газа

JP: военные Израиля нанесли новые удары по Джебалии в секторе Газа

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Israeli Defense Forces/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новые удары по палестинскому городу Джебалия, расположенному на севере сектора Газа. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По данным издания, израильская авиация произвела бомбардировку под утро. Уточняется также, что военные завершили очередной этап наземного наступления в направлении города Хан-Юнис, находящегося на юге анклава.

До этого представитель радикальной группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России) заявил ливанскому телеканалу Al Manar, что ВВС Израиля нанесли десятки ударов с воздуха по палестинским формированиям, обороняющимся на подступах к Хан-Юнису в 20 км к юго-западу от города Газа.

1 декабря Армия обороны Израиля сообщила, что после 7:00 мск в этот день ХАМАС поразил более 200 объектов в секторе Газа.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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