На Украине сообщили о взрывах в Винницкой области

В Винницкой области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Подробная информация не приводится. Местные власти ситуацию пока не комментируют.

В настоящее время в Винницкой области объявлена воздушная тревога.

Накануне украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области Украины.

4 декабря глава областной военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщал о повреждении инфраструктурного здания и ЛЭП.

По его словам, повреждения были зафиксированы ночью 4 декабря в Баштанском районе области. Пострадало инфраструктурное здание и линия электропередачи (ЛЭП).

10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.