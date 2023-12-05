Госдеп заявил об исчерпании 97% средств для помощи Украине

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил на брифинге, что более 97% средств для помощи Украине исчерпано.

«Мы крайне обеспокоены тем, что объем финансирования исчерпан», — сказал Миллер.

По его словам, президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен призвали конгресс «действовать как можно быстрее». Миллер также отметил, что украинские войска достигают прогресса на поле боя, однако это дается им трудно.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также заявлял, что после того, как у США закончатся выделенные деньги на помощь Украине, поставки оружия Киеву прекратятся.

4 декабря в ответ на призыв администрации США ускорить согласование помощи Украине спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон заявил, что этот запрос будет рассматриваться только вместе с выделением средств на охрану границы с Мексикой.

До этого в США признали, что поставка истребителей F-16 не приведет к желаемому результату для Киева.

Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.