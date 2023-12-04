Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине раскрыли причину провала контрнаступления ВСУ

WP: Киев объяснил США провал контрнаступления отсутствием поддержки с воздуха

close
100%
Reuters

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) связан с отсутствием поддержки с воздуха и большим числом засад. Об этом главе Пентагона Ллойду Остину летом сообщил возглавлявший в то время Минобороны Украины Алексей Резников, пишет The Washington Post (WP).

В статье отметили, что на встрече в Брюсселе 15 июня Ллойд задал Резникову вопрос, почему украинские солдаты не применяли западное оборудование для разминирования, чтобы сделать атаку масштабнее. Экс-министр, что для этого нужна была поддержка войск с воздуха.

«Мы не можем маневрировать из-за большого количества наземных мин и танковых засад», — цитирует издание Резникова.

Авторы публикации уточнили, что американские военные с самого начала не поддержали тактику контрнаступления сразу по нескольким направлениям, но решили уступить генералам ВСУ.

До этого в США заявили о бесполезности ATACMS для контрнаступления Украины.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий