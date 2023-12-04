На Украине раскрыли причину провала контрнаступления ВСУ

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) связан с отсутствием поддержки с воздуха и большим числом засад. Об этом главе Пентагона Ллойду Остину летом сообщил возглавлявший в то время Минобороны Украины Алексей Резников, пишет The Washington Post (WP).

В статье отметили, что на встрече в Брюсселе 15 июня Ллойд задал Резникову вопрос, почему украинские солдаты не применяли западное оборудование для разминирования, чтобы сделать атаку масштабнее. Экс-министр, что для этого нужна была поддержка войск с воздуха.

«Мы не можем маневрировать из-за большого количества наземных мин и танковых засад», — цитирует издание Резникова.

Авторы публикации уточнили, что американские военные с самого начала не поддержали тактику контрнаступления сразу по нескольким направлениям, но решили уступить генералам ВСУ.

До этого в США заявили о бесполезности ATACMS для контрнаступления Украины.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.