Житель Украины, которому ранее ампутировали ногу, был признан в Киеве годным к военной службе. Об этом председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале.

Рогов продемонстрировал фотографию временного удостоверения военнообязанного, в котором указано, что у призывника выше уровня верхней трети правой голени имеется ампутационная культя ноги. Несмотря на это, военкомат счел гражданина «ограниченно функциональным» и признал его годным к военной службе.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что его страна ведет с Россией позиционную борьбу, в которой ни одной из сторон не удается захватить преимущество.

До этого о готовности к компромиссам на переговорах с Россией заявили 44% украинцев, при этом в восточной части страны таких уже больше половины.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.