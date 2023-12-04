ЦАХАЛ заявил об уничтожении в Газе командира одного из батальонов ХАМАС

Израильская армия в секторе Газа уничтожила командира батальона связанных с радикальным движением ХАМАС вооруженных формирований. Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным израильских военных командир батальона «Шати» Хайсам Хуваджари был уничтожен в результате авиационного удара.

Хуваджари командовал отрядами ХАМАС 7 октября во время нападения радикалов на южные территории Израиля. Он также отвечал за «террористическую деятельность» на территории больницы «Аш-Шифа».

Ранее начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ перешел к активным боевым действиям в южной части сектора Газа.

До этого американская The New York Times cо ссылкой на представителя израильской администрации сообщила о том, что Армия обороны Израиля в ближайшие недели намерена провести операцию высокой интенсивности в секторе Газа. После этого, согласно утверждению источника, операция перейдет в фазу низкой интенсивности.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.