ХАМАС взорвал туннель с израильскими военными в Газе

Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского радикального движения ХАМАС) взорвали в городе Газа заминированный туннель, в котором присутствовали военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление военного крыла движения.

«Бойцы «Аль-Кассам» взорвали заминированный туннель с пехотным сионистским (израильским. — «Газета.Ru») подразделением в районе Аш-Шейх Радван в городе Газа, что привело к ранениям», — сказано в заявлении военного крыла ХАМАС.

Согласно заявлению бригады «Аль-Кассам», после этого бойцы движения обстреляли израильских военных минометными снарядами.

До этого появилась информация о намерении ЦАХАЛ начать операцию в южных районах сектора Газа.

1 декабря в зоне ближневосточного конфликта возобновились боевые действия, которые были приостановлены в рамках перемирия между Израилем и ХАМАС. Режим прекращения огня был введен 24 ноября, и за время его действия палестинское движение по договоренности с Израилем освободило 110 заложников.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.