В Израиле прозвучала воздушная тревога

В северной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Сирены прозвучали в северной части Израиля», — говорится в публикации.
До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обстреле с территории Сирии.
До этого в ночь на 3 декабря армия Израиля нанесла удары по объектам палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.
За прошедшие сутки израильские военные потратили сотни снарядов на удары по военной инфраструктуре ХАМАС, а также по судам боевиков и другим объектам.
Глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что тактическая победа Израиля в секторе Газа может вылиться в стратегическое поражение, если жители Палестины перейдут на сторону группировки ХАМАС.
Ранее в ЕС напомнили Израилю о международном праве на фоне возобновления боев.