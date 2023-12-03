В Израиле прозвучала воздушная тревога

В северной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Сирены прозвучали в северной части Израиля», — говорится в публикации.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обстреле с территории Сирии.

До этого в ночь на 3 декабря армия Израиля нанесла удары по объектам палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.

За прошедшие сутки израильские военные потратили сотни снарядов на удары по военной инфраструктуре ХАМАС, а также по судам боевиков и другим объектам.

Глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что тактическая победа Израиля в секторе Газа может вылиться в стратегическое поражение, если жители Палестины перейдут на сторону группировки ХАМАС.

Ранее в ЕС напомнили Израилю о международном праве на фоне возобновления боев.