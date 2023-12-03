В Израиле раскрыли план действий после окончания наземной операции в Газе

Израиль после завершения наземной операции собирается создать буферную зону возле границы с сектором Газа. Об этом неназванный израильский чиновник заявил изданию The Times of Israel.

По его словам, создание определенной буферной зоны безопасности на границе со стороны сектора Газа нужно, чтобы у радикального палестинского движения ХАМАС больше не было возможности сосредоточить силы и застать еврейское государство врасплох.

«Это мера безопасности, а не политический шаг. Мы не планируем оставаться на территории, прилегающей к границе со стороны сектора Газа», — подчеркнуло официальное израильское лицо.

Издание отметило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поделился планами насчет буферной зоны с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время его визита.

Тем временем глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что тактическая победа Израиля в секторе Газа может вылиться в стратегическое поражение, если жители Палестины перейдут на сторону группировки ХАМАС. По словам Остина, он не раз говорил об этом израильскому руководству и продолжает призывать его избегать жертв в Газе.

До этого президент Палестины Махмуд Аббас потребовал от Международного уголовного суда (МУС) активизировать работу по военным преступлениям Израиля.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.