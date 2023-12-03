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В ЦАХАЛ расследуют ранение израильтянина из-за «Железного купола»

В ЦАХАЛ объявили о расследовании осечки «Железного купола»

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Amir Cohen/Reuters

В ЦАХАЛ объявили о расследовании осечки противоракетной системы «Железный купол», из-за которой пострадал израильтянин. Об этом сообщает газета Times of Israel.

«Возможность того, что ракета-перехватчик упала на территории страны из-за технической неисправности, изучается... Инцидент расследуется», — сообщили в ЦАХАЛ.

Речь идет об инциденте, попавшем на видео и распространившемся в социальных сетях, — во время отражения атаки палестинских ракет одна из ракет-перехватчиков Tamir, запущенная системой «Железный купол», свернула с курса и врезалась в землю. После этого появились сообщения о ранении одного человека.

До этого один человек получил осколочные ранения от работы ПРО «Железный купол» в тель-авивском пригороде Холон после субботнего обстрела центральной части Израиля со стороны Газы.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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