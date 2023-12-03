В Пентагоне заявили, что увеличили производство артиллерийских боеприпасов

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил об увеличении на 50% финансирования производства снарядов из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Высокий расход артиллерийских снарядов на Украине наглядно продемонстрировал, что нужно больше инвестировать в боеприпасы. По сравнению с оборонным бюджетом всего лишь пятилетней давности мы вкладываем примерно на 50% больше средств в боеприпасы», — заявил Остин на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана, который проходит в штате Калифорния.

Основным калибром артиллерии стран НАТО является 155 мм. Эти снаряды используют пушки M777 и самоходная артиллерия, поставляемая ВСУ.

До этого министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США начали самую масштабную модернизацию оборонной промышленной базы с 80-х годов ХХ века.

Шеф Пентагона подчеркнул, что на эти цели намерены направить около $50 млрд из запрошенных американской администрацией дополнительных бюджетных средств.

Ранее в Пентагоне выразили беспокойство сообщениями о пьянстве на военных базах США.